Wanda Nara: ”Icardi torna? Non posso rispondere”

INTER ICARDI – Intervistata da ‘Le Iene’, Wanda Nara ha parlato così del possibile ritorno di Icardi a Milano: “All’Inter siamo molto legati per tanti motivi, abbiamo un contratto e abbiamo passato gran parte della nostra vita a Milano dove ci siamo sempre trovati molto bene. Anche un nostro figlio è interista, ricorderemo sempre con piacere l’esperienza in nerazzurro al di là di come andrà. Icardi torna all’Inter? Non posso rispondere, in questo momento non posso rispondere” ha concluso Nara. Dunque, al momento resta nebuloso il futuro del bomber che dovrebbe comunque rimanere a Parigi nella prossima stagione.

LEGGI ANCHE >>> Prosegue la caccia al bomber: i nomi

LEGGI ANCHE >>> Marotta all’assalto dei parametri zero

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Florenzi nome caldo per Conte