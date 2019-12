58 milioni per il centrocampista: nerazzurri gelati, si cambia obiettivo

INTER SOUMARE – Boubakary Soumaré non si trasferirà all’Inter: l’obiettivo per la mediana, 20enne del Lille, secondo ‘L’Equipe’ avrebbe ricevuto una proposta indecente dal Tottenham da 58 milioni di euro. Se confermata, l’Inter si defilerebbe senza alcun problema in virtù di una valutazione di mercato decisamente fuori dalla portata dei nerazzurri. Mourinho lo ha messo nel mirino ed intende andare sino in fondo per farne il nuovo perno del proprio centrocampo.

