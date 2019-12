Calciomercato Inter, affare Kulusevski | Contropartita nell’operazione

L’Inter non arresta il pressing su Kulusevski. Lo svedese potrebbe arrivare già a gennaio, con l’Atalanta possibile affare compresivo di contropartita tecnica

Vidal e non solo. A gennaio potrebbe approdare all’Inter anche, oppure in alternativa al cileno qualora il Barcellona rifiutasse davvero di privarsene, Dejan Kulusevski. Il Parma può dare il via libera alla conclusione anticipata del prestito nel caso a gennaio si trovasse ancora in posizione di classifica più che tranquilla, lontano dalla zona salvezza. Stamane a ‘La Gazzetta di Parma’ il Ds dei ducali Faggiano non ha dato certezze riguardo la possibile decisione del club sul classe 2000, autentica rivelazione della Serie A di quest’anno: “La decisione spetta a noi. Fare il direttore sportivo non è facile perché tutto può succedere e poi direbbero che racconto bugie, anche se magari bianche. Volevamo un prestito biennale o una percentuale sulla futura vendita. Non ci hanno concesso nulla e dovremo rimandarlo a Bergamo a giugno. Ma fino ad allora le carte le abbiamo in mano noi”.

Calciomercato Inter, affare Kulusevski: un giocatore in cambio all’Atalanta

CLICCA QUI per le altre news sull’Inter decisa più che mai – per giugno o già per gennaio anticipando così la concorrenza che comprende pure la Juventus – a mettere le mani su Kulusevski. ‘La Gazzetta dello Sport’ di questa mattina conferma quanto detto da Interlive.it lo scorso 4 dicembre, ovvero che nell’operazione con l’Atalanta – che chiede 40 milioni di euro – potrebbe entrare il cartellino di Matteo Politano, già in orbita Fiorentina e ultimamente soprattutto Napoli con l’idea di scambio con Fernando Llorente.

Calciomercato Inter, De Paul non tramonta: le ultime

La ‘terza via’ per il centrocampo, sempre in ottica gennaio, è rappresentata da Rodrigo De Paul. Il Ds dell’Udinese Marino ha aperto alla cessione ma fatto intendere che il club non è disposto a fare grandi sconti. Gli ottimi rapporti con la famiglia Pozzo fanno sì che l’affare possa andare anche in porto con la formula del prestito oneroso, magari di un anno e mezzo, più obbligo di riscatto condizionato al verificarsi di determinate e facili condizioni.

