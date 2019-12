Calciomercato Inter | Scambio col Napoli: arriva il primo sì

Inter e Napoli al lavoro per uno scambio di prestiti a gennaio. Uno dei protagonisti è Politano che avrebbe già espresso il suo gradimento alla destinazione

Antonio Conte ha fatto richieste ben precise ai dirigenti in vista del calciomercato di gennaio. Per continuare a tener testa alla Juventus fino alla fine, il tecnico è convinto che la squadra necessiti di due se non tre rinforzi: un laterale mancino, un centrocampista e una valida alternativa a Lukaku. Per quest’ultimo ruolo il preferito è Giroud del Chelsea, ma l’operazione è difficile per via soprattutto delle elevate richieste contrattuali del francese. Il piano alternativo l’ex Pinamonti, anche se negli ultimi giorni ha preso davvero corpo la candidatura di Fernando Llorente. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter | ESCLUSIVO: offerto un talento ucraino

Calciomercato Inter, Politano per Llorente: il calciatore gradisce!

Il centravanti spagnolo è già stato allenato da Conte alla Juventus e lo stesso allenatore interisti chiese il suo ingaggio a Marotta l’estate scorsa, quando era ancora svincolato. Ora il suo nome è tornato di moda, data la trattativa in corso con il Napoli per lo scambio di prestiti con Matteo Politano, un’ipotesi di mercato anticipatavi da Interlive.it lo scorso 12 dicembre. Secondo ‘Sky Sport’ l’esterno romano, che quest’anno ha trovato pochissimo spazio, ha già dato il suo gradimento al trasferimento in azzurro e ora attende dei segnali dal suo allenatore, perlomeno fino allo scorso ottobre contrario alla partenza dell’ex Sassuolo a meno dell’arrivo ad Appiano di due attaccanti.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter | Svolta per Vidal: ecco tutti i dettagli

Calciomercato Inter, non solo il Napoli su Politano

Su Politano, comunque, ci sono pure altri club di Serie A. Nello specifico la Fiorentina, intenzionata a ritornare all’assalto dopo quello fallito nell’estate scorsa. I viola hanno la necessità di rinforzare l’attacco dopo l’infortunio di Ribery e poi in panchina si sono affidati a Iachini per il dopo Montella, ovvero l’allenatore che ha valorizzato alla grande Politano nella sua ultima stagione in Emilia.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: che sorpresa il Mister X di Marotta

Calciomercato, un patto tra Inter e Juventus: le ultime di InterLive