Calciomercato Inter | ESCLUSIVO: offerto un talento ucraino

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il profilo di Tsyhankov della Dinamo Kiev che è stato proposto alla dirigenza nerazzurra

L’Inter è molto attiva in vista del calciomercato invernale che scatterà il prossimo 2 gennaio. Le richieste di Antonio Conte sono ormai note: un laterale mancino, con la preferenza tutta su Marcos Alonso del Chelsea, un vice Lukaku – in tal senso si parla di uno scambio di prestiti Politano-Llorente col Napoli – e soprattutto un centrocampista con Zhang che pare essersi deciso all’affondo per il ‘sogno’ del tecnico Arturo Vidal.

Calciomercato Inter, proposto Tsyhankov della Dinamo Kiev

Il mercato ‘di riparazione’ è fatto comunque perlopiù da ‘occasioni’, una di queste è rappresentata da Viktor Tsyhankov della Dinamo Kiev. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Interlive.it, l’esterno e trequartista ucraino è stato proposto di recente alla dirigenza nerazzurra. Parliamo di un calciatore molto interessante e di soli 22 anni, con già 20 presenze nella Nazionale allenata da Shevchenko e che nella stagione in corso ha realizzato ben 9 gol e 8 assist. A meno di colpi di scena, quantomeno per la sessione invernale, il classe ’97 non verrà preso in considerazione.

