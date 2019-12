Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sull’affare Vidal che rimane in salita nonostante la voglia di Zhang di accontentare Antonio Conte

Steven Zhang vuole esaudire il grande desiderio di Conte per il calciomercato di gennaio: Arturo Vidal. Per questo motivo il presidente nerazzurro, col benestare certamente di papà Jindong, ha dato via libera ai suoi dirigenti ad assecondare perlomeno in parte le richieste del Barcellona. Tradotto: ad andare oltre la formula del semplice prestito, battuta finora da Marotta e soci, allegando all’affare l’obbligo di riscatto che in sostanza vorrebbe dire acquisto a titolo definitivo. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, ecco l’offerta per Vidal

In queste ore l’Inter avrebbe effettuato un’accelerata importante sul fronte Vidal. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato de ‘La Gazzetta dello Sport’, il club targato Suning ha messo sul tavolo 12 milioni di euro – evidentemente tra prestito oneroso e obbligo di riscatto – per il cartellino del classe ’87 di San Joaquin, che di ritorno in Cile per le vacanze natalizie ha risposto in maniera criptica sul proprio futuro nonostante i rumors che lo danno intenzionato a chiudere l’avventura blaugrana per ricongiungersi con il suo mentore Conte a Milano.

Calciomercato Inter, obiettivo Vidal: doccia gelata da Barcellona!

L’operazione Vidal-Inter rimane in salita, secondo ‘Catalunya Radio’ l’Inter non ha possibilità di strapparlo al Barça poiché la stessa società catalana non ha alcuna intenzione di privarsene a gennaio. E’ davvero così? La sensazione è che tra i due club sia in atto una vera e propria partita a scacchi.

