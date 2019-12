Colpo a sorpresa: si punta Weigl del Borussia Dortmund

INTER WEIGL – Julian Weigl è il nuovo obiettivo dell’Inter per il centrocampo. Il regista classe ’95 del Borussia Dortmund è l’alternativa a Vidal se l’ex Juventus non dovesse sbarcare in Italia nella sessione invernale del calciomercato. Secondo ‘Sky Sport’, Marotta starebbe lavorando in tal senso anche se appare molto difficile che i gialloneri si privino di un titolare e di una bandiera del ‘muro giallo’.

