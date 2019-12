Eriksen dice addio: nerazzurri alla finestra

INTER ERIKSEN – Inter e Juventus si sfidano non solo per lo scudetto ma anche per Eriksen. Il danese, in scadenza a giugno, ha ormai deciso di lasciare Londra per sposare un nuovo progetto tecnico di una big. Le italiane sono in corso così come le big inglesi e quelle spagnole, desiderose di averlo alle proprie dipendenze e pronte a formulare un’offerta congrua già a gennaio per anticipare la concorrenza. Secondo ‘As’, l’addio è imminente ma servono almeno 40 milioni di euro per il si.

