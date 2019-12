Lorenzo Pirola: il giovane difensore che ricorda Walter Samuel

Inter, il giovane talento della Primavera nerazzurra Lorenzo Pirola è il protagonista della puntata di Transfermarkt.it dedicata ai futuri campioni del calcio.

INTER PIROLA DICHIRAZIONI/ Piccoli campioni crescono. Il protagonista della settimana, riguardante i giovani talenti di cui si occupa Transfermarkt.it, è il difensore centrale dell’Inter Primavera Lorenzo Pirola. Queste le parole di Roberto Fumagalli, il primo allenatore che ha visto grandi qualità nel ragazzo di Carate Brianza: “Non credeva di essere all’altezza di un club così importante. Andai a prenderlo di persona a casa sua pur di convincerlo a non gettare alle ortiche la grande occasione“. Il provino lo fece con il fratello gemello Carlo con il Como. Dopo un mese di allenamenti la società lariana decide che solo Carlo proseguirà con loro, ma il ragazzo non si arrende e prosegue, l’unico problema è per il padre che dovrà fare la spola tra il lago e l’Alta Brianza, per portare i suoi gioielli agli allenamenti. In merito a questa situazione Lorenzo ha dichiarato: “Nessuna gelosia ho un bellissimo rapporto con lui, ci confrontiamo su molte cose e ci diamo dei consigli a vicenda”.

Queste le parole di mister Fumagalli, dopo aver saputo l’esito dei ‘provini’: “Quando seppi che non sarebbe andato a Como lo chiamai per conoscere le sue intenzioni. L’ho sempre apprezzato per la genuinità e quello che dava in campo. Con me fece 4 mesi con gli Esordienti, poi, complici dei compagni infortunati, salì nella categoria Giovanissimi e non si mosse più”. Gli hanno chiesto chi gli ricorda, la risposta è di quelle importanti: “Walter Samuel“.