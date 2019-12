Reinier ad un passo dall’Europa: nerazzurri alla finestra

INTER REINIER – Reinier potrebbe sbarcare presto in Europa. L’attaccante del Flamengo, 17 anni e considerato uno degli astri nascenti del calcio brasiliano, potrebbe trasferirsi anche in Italia se l’Inter dovesse riuscire ad inserirlo nella trattativa Gabigol. Il Flamengo, però, sembra decisamente più orientato a fare affari con Bayern Monaco e Ajax, molto interessati a lui così come il Real Madrid. La clasuola rescissoria è di 35 milioni di euro.

