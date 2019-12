Trattativa De Paul, l’Udinese non scende sotto i 35 milioni

Trattativa De Paul, l’Udinese non scende sotto i 35 milioni

INTER DE PAUL – Rodrigo de Paul potrebbe essere il nuovo colpo dell’Inter in entrata. La trattativa prosegue da tempo e il 25enne argentino potrebbe finalmente sbarcare a Milano. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da ‘Calciomercato.it’, la famiglia Pozzo non vuole scendere sotto i 35 milioni di euro, cifra troppo alta al momento per i nerazzurri che volevano chiudere a circa 25 milioni di euro totali. L’affare De Paul è subordinato a quello relativo a Vidal: l’uno, infatti, sembra escludere anche l’altro.

