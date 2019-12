Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sulle dichiarazioni di Vidal che conferma di aver denunciato il Barcellona

Vidal-Barcellona, è scontro! Ad ‘ADN’, in Cile dove è in vacanza, il centrocampista ha di fatto confermato di aver denunciato il club presieduto da Bartomeu per il mancato pagamento di 2,4 milioni di euro di bonus relativi alla passata stagione. “Non mi occupo io di queste questioni, ci sono il mio agente e i miei avvocati per queste cose. Ovviamente mi sembra ingiusto se questi soldi mancano”, le parole del cileno che questa mossa ‘shock’ punta a rompere definitivamente col Barça per agevolare il suo trasferimento all’Inter di Conte.

Calciomercato Inter, accordo con Vidal

Il classe ’87, che a quanto pare ha già un accordo con Suning sulla base di un contratto fino al giugno 2022, ha invece dribblato la domanda in merito al suo futuro: “Ho già detto che ne parlerò quando tornerò in Spagna, ora sono in vacanza e voglio occuparmi solo di quello che accade qui”.

