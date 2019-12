Calciomercato Inter, accordo con Vidal | La ‘mossa’ del Barcellona

Arturo Vidal ha detto sì ai nerazzurri guidati dal suo mentore Antonio Conte. L’ostacolo resta solo il Barcellona che può utilizzare il cileno come contropartita

Arturo Vidal è un po’ più vicino all’Inter. Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’ di questa mattina, il centrocampista cileno ha detto sì ai nerazzurri raggiungendo una intesa per quanto riguarda ingaggio e durata contratto. Il patto con il club targato Suning ha come scadenza giugno 2022, cosa che consente la ‘spalmatura’ del suo ricco stipendio: circa 13,5 milioni di euro da qui al giugno 2021, ovvero quando scade l’accordo col Barcellona.

Calciomercato Inter, affare Vidal col Barcellona: ballano otto milioni

L’ostacolo per Vidal è a questo punto uno soltanto, proprio il club blaugrana. Tra domanda e offerta ballano circa 8 milioni: Marotta ne offrirebbe 12 tra prestito e oneroso e obbligo di riscatto ‘condizionato’, i catalani ne vorrebbero almeno 20. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Il nodo è pure la formula, con gli spagnoli che pretendono quella a titolo definitivo o comunque un obbligo senza condizioni. In Spagna continuano a ribadire che l’operazione non si farà, anche perché ci sarebbe il veto del tecnico Valverde. L’Inter si aspetta che il classe ’87 esca allo scoperto annunciando l’intenzione di voler andar via.

Calciomercato Inter, ‘acconto’ Vidal per un big di Conte

Il Barcellona è molto interessato a Sensi e Lautaro Martinez in vista della prossima stagione, per questo è molto probabile un tentativo di utilizzo di Vidal come sorta di ‘acconto’ per uno dei due big di Antonio Conte. Difficilmente, però, il club di Viale della Liberazione accetterebbe di allargare l’affare coinvolgendo in esso uno tra Lautaro e Sensi.

