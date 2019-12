Calciomercato Inter, Alonso lontano | Abramovich si ‘vendica’ su Conte

Le ultime di calciomercato Inter danno Marcos Alonso molto lontano dai nerazzurri. La colpa è di Abramovich che si sta vendicando su Conte

Nella giornata di eri l’Inter ha virato con decisione su Matteo Darmian. Approdato al Parma la scorsa estate con la ‘regia’ proprio dei nerazzurri, Beppe Marotta sta ora valutando il suo arrivo anticipato a gennaio – nei piani originari era/è previsto per giugno – viste le enormi difficoltà riscontrate per il primo obiettivo per la corsia sinistra: ovvero lo spagnolo Marcos Alonso.

Calciomercato Inter, richiesta folle per Alonso: che ‘vendetta’ su Conte!

A quanto pare il club londinese ha sparato una nuova cifra ‘shock’ per il laterale ex Fiorentina, nonostante è ai margini del progetto tecnico di Lampard: parliamo di una richiesta di ben 40 milioni di euro. Rumors di calciomercato inglesi e non solo sostengono che Abramovich non voglia cedere il classe ’90 a Conte, che voglia insomma ‘vendicarsi’ col tecnico che alcuni mesi fa ha vinto la battaglia legale proprio contro i ‘Blues’ – guidati dal 2016 al 2018 – ottenendo un risarcimento di 11 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Darmian non chiude del tutto a un terzino mancino: ecco il piano B

L’arrivo di Darmian non chiude del tutto a quello di un vero e proprio terzino mancino, dato che l’ex United potrebbe essere impiegato su entrambe le fasce come da centrale nella difesa a tre. Oltre ad Alonso, l’Inter valuta sempre anche il profilo di Kurzawa, che è in scadenza col PSG a giugno come Meunier per il quale è sfida con la Juve anche se in ottica estate.

