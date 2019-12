I primi regali per Conte non arriveranno dal calciomercato Inter ma dall’infermeria. Ci siamo ormai per il ritorno a disposizione del tecnico di Sanchez e Barella

Beppe Marotta e il suo team è al lavoro per il calciomercato di gennaio che aprirà ufficialmente i battenti il giorno 2. L’obiettivo è esaudire le richieste di Antonio Conte, ovvero acquistare un laterale mancino, un centrocampista e un vice Lukaku. Per quanto riguarda il primo ruolo, nelle scorse ore c’è stato uno sprint per Darmian approdato al Parma l’estate scorsa con la ‘regia’ proprio dei nerazzurri. Il classe ’89 è balzato in pole visti gli ostacoli per Marcos Alonso. Per la mediana, invece, prosegue il pressing su Vidal che con la denuncia al Barcellona punta senz’altro ad agevolare il suo trasferimento a Milano.

Inter, vice Lukaku senza fretta: ‘dipende’ da Sanchez

Per quanto riguarda infine il centravanti, l’Ad nerazzurro si sta muovendo senza fretta mantenendo calde le tre piste che conducono rispettivamente a Giroud, Pinamonti e Fernando Llorente per il quale resta in ballo l’ipotesi di uno scambio con Politano. In casa Inter non c’è fretta su questo fronte poiché si vogliono prima valutare le ‘risposte’ che darà Alexis Sanchez, operatosi alla caviglia ad ottobre e che secondo ‘Tuttosport’ tornerà domani – alla ripresa degli allenamenti dopo la sosta natalizia – a disposizione di Conte.

Inter, Sanchez e Barella i primi ‘regali’ per Conte

Assieme a Sanchez rientrerà domani pure Nicolò Barella, sottopostosi lo scorso novembre a un intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio destro per asportazione del frammento cartilagineo della rotula. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Il cileno e il sardo saranno di fatto i primi due ‘acquisti’ di gennaio, dato che probabilmente verranno inseriti nell’elenco dei convocati per il big match col Napoli di scena al ‘San Paolo’ lunedì 6 gennaio alle 20.45.

