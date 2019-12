Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza la denuncia di Vidal al Barcellona che può portare a una rottura totale tra il calciatore e lo stesso club blaugrana. Marotta gongola

Arturo Vidal sempre più vicino ai nerazzurri. Stando alle indiscrezioni di ‘ABC’, il centrocampista cileno avrebbe denunciato il Barcellona alla Commissione Mista della Federazione spagnola per il mancato pagamento di ben 2,4 milioni di euro di bonus relativi alla scorsa stagione. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter che, con questa clamorosa ‘mossa’ del cileno, potrebbe avere dei notevoli vantaggi in sede di trattativa. In fin dei conti era ciò che voleva Marotta per mettere il Barça spalle al muro, in sostanza per costringerlo ad abbassare le pretese per il cartellino del classe ’87 di San Joaquin.

Calciomercato Inter, affare Vidal: le ultime sulla trattativa col Barcellona

In attesa degli effetti di questa denuncia, Inter e Barcellona sono ancora distanti circa 8 milioni di euro. L’offerta del club targato Suning è di circa 12 milioni di euro tra prestito oneroso e riscatto, mentre la richiesta degli spagnoli è di almeno 20 milioni. Inoltre essi pretendono la cessione a titolo definitivo o al massimo con l’obbligo di riscatto. L’affare è complicato pure perché il tecnico Valverde non vuole privarsene, considerata la partenza in prestito di Alena direzione Betis. E la Juventus? I bianconeri hanno fatto un sondaggio esplorativo, più che altro una manovra di disturbo che non preoccupa affatto l’Inter, sicura di essere la scelta definitiva del calciatore, voglioso di ricongiungersi con Conte e col quale esiste già un accordo di massima sulla base di un contratto fino al giugno 2022.

Calciomercato Inter, Kulusevski o De Paul se salta Vidal

Le alternative a Vidal, nel caso saltasse l’operazione, restano sempre quelle due: Kulusevski e De Paul. Due profili allo stesso modo non semplici da prendere a stagione in corso. Per il talento svedese l’ostacolo è il Parma, mentre per l’argentino il club che detiene il suo cartellino, vale a dire l’Udinese che per ora non scende sotto i 35 milioni.

