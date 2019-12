Paratici: il dirigente prova a ‘soffiare’ Tonali a Marotta

Inter, il dirigente bianconero Fabio Paratici continua a stuzzicare il suo ex collega in bianconero Beppe Marotta e dopo aver provato con Vidal adesso tenta a prendere Tonali

INTER PARATICI SU TONALI/ Prosegue la sfida a distanza, tra i due ex dirigenti della Juventus Fabio Paratici e Beppe Marotta ora separati e sempre pronti a stuzzicarsi sul mercato. Come ha spiegato ‘Tuttosport’ nell’edizione odierna, il manager bianconero dopo essersi inserito nella trattativa per Vidal, non si sa se solo per disturbo o per reali intenzioni di riportare il cileno in bianconero, adesso sta provando a forzare i tempi per un altro centrocampista che interessa all’Inter per il prossimo calciomercato estivo.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, Alonso lontano | Abramovich si ‘vendica’ su Conte

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, Eriksen | Il super scambio beffa Marotta