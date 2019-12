Chiesa: “Lukaku ha caratteristiche adatte a qualsiasi campionato”

Inter, l’ex attaccante Enrico Chiesa ha voluto dare la sua opinione sul nuovo attaccante della squadra nerazzurra Romelu Lukaku e ha avallato pienamente la scelta della società meneghina di acquistarlo

INTER CHIESA INTERVISTA/ L’ex attaccante Enrico Chiesa, padre di uno dei giocatori più contesi, almeno a parole, della nostra serie A, la punta della Fiorentina Federico, è stato intervistato da Sky Sport24. Queste le sue prime dichiarazioni: “Lukaku è un grande giocatore, ha delle caratteristiche che vanno bene per qualsiasi tipo di campionato. Ha sempre fatto bene, aveva grandi stimoli e si è subito ambientato”.

LEGGI ANCHE >>> Prosegue la caccia al bomber: i nomi

LEGGI ANCHE >>> Marotta all’assalto dei parametri zero

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Florenzi nome caldo per Conte

Poi ha voluto fare un ringraziamento speciale ad una persona e ha detto: “Tutti gli allenatori sono stati determinanti per la mia carriera, ma un pensiero particolare lo dedico a Gigi Simoni, colui che mi ha lanciato nel grande calcio”. Nella sua carriera ha realizzato la bellezza di 138 reti in serie A, principalmente con Parma, Fiorentina e Siena le squadre in cui ha militato più a lungo. Vedremo se anche Federico riuscirà a fare altrettanto, le premesse ci sono anche se non sembra così prolifico come il genitore.