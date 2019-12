Allan firma: accordo trovato, nerazzurri sorpresi

INTER ALLAN – Sorpresa in casa Napoli: Allan ha accettato le condizioni per il rinnovo del contratto. Dopo le indiscrezioni in merito al Psg, alle quali sono seguite anche quelle in riferimento all’Inter, secondo ‘Il Mattino’ l’entourage e il Napoli avrebbero trovato l’accordo con scadenza fissata per giugno 2024. Il brasiliano dovrebbe percepire circa 3 milioni. Battute, dunque, tutte le concorrenti che erano in corsa per il giocatore.

