Politano può finire alla Roma: giallorossi interessati se parte Under

INTER POLITANO – L’Inter potrebbe perdere Politano a gennaio e la Roma potrebbe approfittarne per sopperire alla cessione di un big. I giallorossi, infatti, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ starebbero pensando di cedere Under, molto richiesto sul mercato estero. Politano è considerato l’alter ego ideale e potrebbe essere prelevato per almeno 20 milioni di euro. Tuttavia, il giocatore rimanere una possibile pedina di scambio con il Napoli per Llorente, altro profilo che interessa molto Conte e Marotta per il ruolo di vice Lukaku.

LEGGI ANCHE >>> Prosegue la caccia al bomber: i nomi

LEGGI ANCHE >>> Marotta all’assalto dei parametri zero

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Florenzi nome caldo per Conte