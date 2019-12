Bisoli: “Finalmente due squadre si contendono lo scudetto”

Inter, l’ex giocatore ed ora allenatore in attesa di una nuova panchina Pierpaolo Bisoli ha voluto dare la sua opinione sul campionato di serie A

INTER BISOLI INTERVISTA/ L’ex giocatore ed ora allenatore in attesa di una panchina dopo l’ultima esperienza a singhiozzo con il Padova, prima la promozione in serie B nel 2017/2018, quindi viene esonerato nel novembre 2018 per poi essere richiamato a fine dicembre e poi nuovamente esonerato nel marzo 2019, è stato intervistato da Radio Sportiva per avere un parere sul campionato di serie A. Queste le sue dichiarazioni: “Rispetto agli ultimi anni ci sono due squadre che si contendono lo scudetto, l’Inter che riesce a tenere il passo della Juventus, poi c’è il Cagliari che io avevo pronosticato in estate e che è stato la vera sorpresa della prima parte di stagione”.

L’allenatore ha militato nella formazione sarda dal campionato 1991 al 1997 e l’ha allenata nella stagione 2010/11, ma per sole 12 partite con 2 vittorie 5 pareggi e 5 sconfitte.