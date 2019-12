Inter, maglie 2020/2021 | Svelate le prime immagini – FOTO

Le ultime news Inter si focalizzano sulle possibili tre maglie della prossima stagione. Faranno discutere sia la prima che la seconda

Siamo solo a metà annata, eppure su ‘Tuttosport’ sono già trapelate le immagini (vedi in basso) delle possibili tre maglie dell’Inter nella prossima stagione. Stando al quotidiano torinese, la prima divisa sarà ispirata a quella del 2010/11, in cui l’allora club di Massimo Moratti vinse il Mondiale per Club sotto la guida di Benitez e la Coppa Italia con Leonardo che non è altro che l’ultimo trofeo messo in bacheca dall’Inter. Quella ‘away’, da trasferta sarà invece inedita, presentando scacchi nerazzurri su fondo completamente bianco. Infine, la terza rimanderà ad anni gloriosi per il club, come il 1997/98 anno della vittoria della Coppa Uefa nonché al biennio 2004-06 dove arrivarono i primi successi targati Mancini.

