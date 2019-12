Calciomercato Inter, affare Vidal | Pessime notizie da Barcellona

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Arturo Vidal sogno di Conte per gennaio con le nuove indiscrezioni provenienti dalla Spagna

Perso Kulusevski, l’Inter può ora concentrarsi esclusivamente su Arturo Vidal. Il centrocampista cileno rimane il grande desiderio di Antonio Conte per quanto riguarda il calciomercato di gennaio che aprirà ufficialmente i battenti il giorno 2.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, super colpo Pogba | Raiola ‘chiama’ Marotta

Calciomercato Inter, Vidal: arriva un altro No da Barcellona!

L’operazione rimane comunque in salita. Il prolungato stop di Arthur è un altro ostacolo per Marotta e soci, al momento non intenzionati ad andare oltre la proposta di 12 milioni di euro tra prestito oneroso e, a quanto pare diritto di riscatto. Ancora non si riesce a capire del tutto la volontà del Barcellona, forse irrigiditosi ancora di più dopo la denuncia presentata dal classe ’87 per il mancato pagamento di alcuni bonus relativi alla passata stagione. Una ‘mossa’ che si pensava potesse agevolare il suo trasloco alla corte di Conte, invece… Stando a ‘Cadena Cope’ il club blaugrana non intende privarsi dell’ex Juventus, nonostante appunto la denuncia e l’accordo che lo stesso calciatore di San Joaquin ha con la società targata Suning. Vediamo se cambierà qualcosa nei prossimi giorni, al rientro dal Cile di Vidal.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter | Nuova alternativa ad Alonso – VIDEO

Calciomercato Inter, resta De Paul come alternativa

Con Kulusevski alla Juve, non resta che De Paul come unica alternativa a Vidal. L’operazione con l’Udinese è alla portata: coi Pozzo si potrebbe chiudere intorno ai 30 milioni di euro con la formula del prestito oneroso più diritto di riscatto.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, scoppia il ‘caso’ Radu | Ecco gli scenari

Calciomercato Inter, Giroud pone una condizione | Insidia Premier