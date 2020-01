Aubameyang nel mirino: nerazzurri alla finestra dopo l’annuncio del bomber

INTER AUBAMEYANG – L‘Inter non molla Pierre-Emerick Aubameyang, protagonista della vittoria dell’Arsenal sul Manchester United per 2-0 nell’ultimo turno di Premier League. Proprio a margine della gara, l’attaccante ex Milan ha lasciato aperta la porta per un possibile trasferimento: ”Ci sono tante voci sul mio conto, per il momento penso all’Arsenal e non penso ad altro” ha detto. In scadenza a giugno 2021, l’attaccante potrebbe diventare un obiettivo concreto per l’estate anche ad un buon prezzo qualora non dovesse rinnovare. L’Inter, che cerca un attaccante, può far leva sulla Champions e sul ruolo da protagonista che Conte gli vestirebbe addosso.

LEGGI ANCHE >>> Prosegue la caccia al bomber: i nomi

LEGGI ANCHE >>> Marotta all’assalto dei parametri zero

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Florenzi nome caldo per Conte