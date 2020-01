D’Ambrosio ko: comunicato ufficiale e i tempi di recupero

INTER D’AMBROSIO – ”Nella mattinata di oggi Danilo D’Ambrosio è stato sottoposto, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a risonanza magnetica al retto femorale della gamba destra dopo un problema avuto in allenamento nei giorni scorsi. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare, il giocatore verrà rivalutato nella prossima settimana.” Con questo scarno comunicato, la società nerazzurra ha comunicato l’infortunio e i tempi di recupero del polivalente difensore nerazzurro, fermato ai box da un nuovo incidente che complica i piani di Conte per la trasferta di Napoli in programma lunedì sera.

