Fernandes: il calciatore è solo un ripiego per i nerazzurri

Inter, il giovane centrocampista Gedson Fernandes potrebbe essere un’eventuale ripiego nel caso non si riuscisse a prendere Arturo Vidal. Viceversa per i cugini rossoneri è un obiettivo primario

INTER FERNANDES AGGIORNAMENTO/ Possibile derby milanese di mercato, per il centrocampista del Benfica Gedson Fernandes. Il Milan sta seguendo il calciatore da tempo, mentre per l’Inter sarebbe solo un possibile ripiego, se non riuscisse a prendere Arturo Vidal. La squadra lusitana dopo l’arrivo di Julian Weigl, può permettersi di lasciare partire il giovane classe 99 ed è disponibile ad accettare eventuali proposte. Come ha spiegato ‘A Bola’, il calciatore può partire sia a titolo definitivo sia in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto, l’unico problema è la clausola rescissoria da 120 milioni di euro, ma probabilmente sarà venduto a molto meno.

Il neo acquisto Weigl è costato 20 milioni di euro, quindi l’intenzione del Benfica è di ricavare dalla cessione di Fernandes almeno una trentina di milioni di euro. Come dicevamo, per il momento l’Inter punta su altri giocatori, mentre Milan, Lione e Manchester United, sembrano pronti a sfidarsi per prendere il giovane giocatore.