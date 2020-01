Napoli-Inter, che ecatombe: tante stelle a rischio per il big match

NAPOLI-INTER – In attesa dei grandi colpi di mercato sia da una parte sia dall’altra, Napoli ed Inter devono convivere con gli immancabili infortuni che di tanto in tanto colpiscono i big delle rispettive rose. Se l’Inter lamenta l’assenza forzata di D’Ambrosio e deve aspettare ancora un po’ per avere a completa disposizione Sanchez e Barella, Gattuso non può certamente sorridere poiché rischia di tenere fuori qualche titolare importante. Tra questi, Ghoulam, Mertens, Koulibaly e Fabian Ruiz lamentano diversi problemi che potrebbero incidere negativamente sulla loro presenza in campo. Se per il terzino sinistro e l’attaccante sono già pronte le alternative adeguate, per il difensore africano e per il centrocampista spagnolo si fa decisamente più dura. Ad ogni modo, per Conte poco cambia: con o senza i big, l’Inter deve portare a casa i tre punti senza se e senza ma.

