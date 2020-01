Pasqualin: “I probabili rinforzi e il rientro di Sanchez possono fare la differenza”

Inter, il noto avvocato e procuratore sportivo Claudio Pasqualin ha voluto dare il suo parere sul calciomercato che è iniziato oggi e sui possibili rinforzi che potrebbero arrivare alla corte di Antonio Conte

INTER PASQUALIN INTERVISTA/ L’avvocato Claudio Pasqualin, noto procuratore sportivo ed esperto di diritto sportivo, è stato intervistato da Radio Sportiva per avere un suo parere in vista del calciomercato che si è aperto oggi e sugli effetti che potrebbe avere sul campionato, soprattutto per quanto riguarda la lotta Scudetto.

LEGGI ANCHE >>> Prosegue la caccia al bomber: i nomi

LEGGI ANCHE >>> Marotta all’assalto dei parametri zero

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Florenzi nome caldo per Conte

Queste le sue dichiarazioni in merito: “La Serie A è molto incerta, la verità del mercato invernale che non decide può essere modificata. A fronte di una Juventus che non cambierà niente, ci può essere l’Inter che tra Arturo Vidal, Olivier Giroud e il ritorno di Alexis Sanchez può fare un salto in avanti”.