Vidal e non solo: tutte le alternative di Marotta

INTER VIDAL – Arturo Vidal può arrivare all’Inter molto presto ma il Barcellona sta cercando di resistere ad ogni assalto nerazzurro. Per questo, stando a ‘Tuttosport’, Marotta avrebbe stilato una lista di obiettivi che rappresentano ben più che dei piani B per l’Inter: il primo sulla lista è Eriksen, giocatore per il quale c’è stata una’accelerata improvvisa e che rappresenterebbe la risposta al Milan per quanto riguarda il mercato invernale. Più defilati ecco De Paul dell’Udinese e Nandez del Cagliari.

