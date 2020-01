Emerson Palmieri l’alternativa a Marcos Alonso: il rinforzo arriva da Londra

INTER EMERSON PALMIERI – Stando a ‘Sportmediaset’, l’Inter non ha nessuna intenzione di mollare la presa per Alonso del Chelsea. Lo spagnolo è considerato la prima scelta per rinforzare la sinistra, orfana di Asamoah e presidiata dal solo Biraghi che non può bastare. Tuttavia, le insistenti richieste esose dei ‘blues’ potrebbero spostare di poco l’obiettivo in entrata, puntando quell’Emerson Palmieri che Conte ha già avuto nella sua esperienza a Londra. L’ex Roma tornerebbe volentieri in Italia e i nerazzurri intendono prelevarlo con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

