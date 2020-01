Napoli-Inter, Conte: ”Domani dobbiamo vincere, contento per Gattuso”

Queste le parole del tecnico nella classica conferenza stampa della vigilia

NAPOLI-INTER CONFERENZA CONTE – Conferenza stampa di vigilia per il tecnico Antonio Conte in vista dell’insidiosa trasferta di Napoli. Queste le fasi salienti dell’incontro con i giornalisti: ”Ho trovato i ragazzi in buone condizioni, la sosta ci ha permesso di ricaricare le pile e siamo pronti per affrontare questa partita. Il Napoli ha grande qualità, è una gara molto impegnativa e dobbiamo cercare di vincere. Abbiamo svolto un un grande lavoro ottenendo 42 punti, dobbiamo continuare così e cercare di andare più in fondo possibile. Vogliamo costruire qualcosa di importante, dobbiamo essere consapevoli che questa è la strada giusta. Gattuso? Ha grande passione, ho grande rispetto per lui perché ha fatto la gavetta e ha fatto bene ovunque è andato. Gli auguro di fare bene ma a partire dalla prossima partita. Vidal? Parlo solo dei miei giocatori” ha detto.

Napoli-Inter, Conte in conferenza stampa

”Cerchiamo di migliorare i giocatori che abbiamo a disposizione, c’è disponibilità, c’è voglia di migliorarsi e di crescere. Quello che ha detto Gattuso su di noi? Posso rispondere che noi abbiamo iniziato un percorso che ci chiede tempo e la strada è quella giusta. Mercato di gennaio? Posso dire che in questi ultimi anni si è creato un dislivello importante tra la Juventus e le altre squadre e c’è la necessità di colmare questo gap. Asamoah? Dovete chiedere al medico, non rientra nella mia sfera di competenza” ha concluso il tecnico.