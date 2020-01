Nuovo assalto a Kurzawa: forte concorrenza del Lione

INTER KURZAWA – Layvin Kurzawa torna ad essere un uomo mercato. In scadenza di contratto a giugno, il Psg vuole venderlo a gennaio e secondo ‘footmercato.net’ potrebbe trasferirsi ancora in Ligue 1. Obiettivo a costo zero dell’Inter di Conte, potrebbe però trasferirsi al Lione di Rudi Garcia che ha chiesto anche Giroud del Chelsea, altro giocatore nel mirino dei nerazzurri.

