Calciomercato Inter, Icardi vuola la Juventus | Ecco le contropartite

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Mauro Icardi e il suo possibile futuro alla Juventus. Tutti i dettagli

Icardi si conferma macchina da gol anche a Parigi. Ieri sera il bomber argentino ha realizzato una tripletta e un assist nel match di Coupe de La Ligue contro il Saint-Etienne, sconfitto per 6-1 dalla squadra allenata da Tuchel. Nel dopo partita l’argentino ha risposto anche in merito al suo futuro annunciando che gli piacerebbe rimanere al PSG. Una dichiarazione accolta senz’altro con entusiasmo dalla società nerazzurra, che non vede l’ora di disfarsene a titolo definitivo pregustando un incasso di ben 70 milioni di euro, ovvero la cifra fissata per il riscatto del suo cartellino che il club francese sembra deciso ad esercitare.

Calciomercato Inter, Icardi bluffa: nel suo futuro c’è la Juve!

A quanto pare, però, le parole di Icardi non corrispondono al vero. Stando alle indiscrezioni di calciomercato del quotidiano ‘La Repubblica’, infatti, l’ex capitano interista punta a tornare in Italia a giugno per riavvicinarsi alla sua famiglia rimasta a Milano. Conscio dell’impossibilità di rientrare nel progetto Inter targato Conte, il classe ’93 di Rosario starebbe flirtando con la Juventus ancora a caccia di un bomber dopo aver perso la corsa per Haaland. Ricapitolando: Icardi sarebbe pronto a dire no alla permanenza a Parigi, facendo quindi saltare il riscatto, perché intenzionato a trasferirsi a Torino, sponda bianconera. Sarri è un suo grande estimatore e lo considera il profilo perfetto per l’attacco della sua Juve.

Calciomercato Inter, Icardi alla Juve: ecco le possibili contropartite

Una trattativa per Icardi tra Inter e Juventus, tornate acerrime rivali sia sul campo che sul mercato, sarebbe tutt’altro che semplice. Paratici potrebbe provare ad inserire nell’operazione almeno una contropartita tecnica, con l’obiettivo naturalmente di abbassare il prezzo: un nome possibile è quello di Federico Bernardeschi, ‘pallino’ di Marotta, ma occhio a Emre Can e soprattutto ad Adrien Rabiot, centrocampista francese flop dell’ultima campagna acquisti juventina e pure lui giocatore molto stimato dall’Ad nerazzurro. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

