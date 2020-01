Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su un affare a costo zero che però i nerazzurri vorrebbero anticipare in questa sessione

L’Inter è tra i club più attivi sul mercato dei giocatori con il contratto in scadenza a giugno. Il nome più importante presente sulla lista di Beppe Marotta è senz’altro quello di Christian Eriksen. Il danese ha varie opzioni sul tavolo per il futuro, ma quella nerazzurra è la più concreta: il club targato Suning gli propone un contratto di quattro o cinque stagioni da circa 9-10 milioni di euro netti l’anno, oltre che un ruolo da protagonista assoluto nel progetto sportivo. Non è escluso che la dirigenza interista possa provare ad anticipare il suo arrivo già a gennaio, in tal caso dovrebbero però trovare un’intesa anche con gli ‘Spurs’ che per il cartellino vogliono almeno 20 milioni di euro.

Calciomercato Inter, in attesa di Eriksen: ecco il colpo a zero in Premier League

In attesa di capire come andrà a finire la questione Eriksen, secondo la ‘BBC’ l’Inter ha messo le mani su Ashley Young che è in scadenza di contratto col Manchester United. Il club di Viale della Liberazione lo ha bloccato per giugno, quindi a zero, ma è al lavoro per anticipare il suo arrivo già in questa sessione invernale data la necessità di Conte di avere un rinforzo sulla corsia mancina. Vanno convinti i ‘Red Devils’, a quanto pare non disposti a privarsene adesso. Marotta e Ausilio sperano in una uscita allo scoperto dell’esperto calciatore inglese per abbattere il muro dello United.

Calciomercato Inter, non solo Young: prenotato un altro terzino

Non solo Young, l’Inter ha prenotato per giugno anche un altro terzino: parliamo ovviamente di Matteo Darmian. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Anche il classe ’89 ora al Parma, ex compagno proprio di Young a Manchester, potrebbe approdare a Milano nella finestra ‘di riparazione’ attualmente in corso di svolgimento. Il suo arrivo immediato, però, appare legato alla eventuale partenza di un centrale, nella fattispecie di Godin.

