Eriksen sempre più vicino, lo United si defila dalla corsa

INTER ERIKSEN – Christian Eriksen si avvicina sempre di più all’Inter: stando alle ultimissime indiscrezioni riportate da ‘Sky Sports UK’, il Manchester United si sarebbe defilato dalla corsa al giocatore, il quale sembra sempre più vicino ai nerazzurri in questa sessione di mercato. Marotta, dunque, proverà a portarlo in nerazzurro per circa 20 milioni di euro, prezzo chiesto dal Tottenham per liberarlo subito, proponendo al danese un contratto da 9 milioni annui. Per averlo subito, l’Inter batterebbe la concorrenza del Real Madrid.

