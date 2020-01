Godin, messaggio su Instagram: “Continuiamo a lavorare sempre con entusiasmo!”

Inter, il difensore Diego Godin ha voluto fugare tutte le voci di un suo possibile addio alla formazione nerazzurra già in questa sessione di mercato. Il giocatore lo ha fatto con un messaggio sul suo account Instagram

INTER GODIN MESSAGGIO/ Il difensore dell’Inter Diego Godin, ha voluto fugare le voci di un suo possibile addio alla squadra nerazzurra, già in questa sessione di mercato. L’esperto difensore in questa prima parte di stagione, è stato spesso relegato in panchina e il tecnico Antonio Conte gli ha preferito il giovane Alessandro Bastoni. Il calciatore uruguaiano, ha voluto smentire tutte le dicerie con delle foto su Instagram mentre si sta allenando con i suoi compagni e con una descrizione inequivocabile, su quale sia il suo presente e anche il suo futuro di calciatore.

Questo il suo messaggio: “Continuiamo a lavorare sempre con entusiasmo! Squadra!!”. Sicuramente una dichiarazioni chiara dei suoi intenti, da qui fino alla fine della stagione. Sabato sera la formazione di Antonio Conte si gioca il titolo platonico di campione d’inverno ospitando l‘Atalanta di Giampiero Gasperini che in questo momento sembra la squadra più in forma del campionato, 10 gol fatti e 0 subiti nelle ultime due partite. Sarà compito di Godin, De Vrij e Bastoni, dato la squalifica di Skriniar, provare a fermare gli attaccanti della squadra orobica.