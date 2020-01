Vidal in stand-by: decisione dopo la Supercoppa di Spagna

INTER VIDAL – Arturo Vidal resta in stand-by per quanto riguarda un possibile approdo in nerazzurro. Secondo ‘Sportmediaset’, il cileno rimanderà qualsiasi decisione dopo la Supercoppa di Spagna in programma in Arabia Saudita. In virtù delle ultimissime indiscrezioni, al momento l’ex Juventus non sembra particolarmente vicino ai nerazzurri a causa delle resistenze palesate dal club e dai compagni di squadra che vogliono la sua conferma. Vidal, però, vuole giocare con continuità e per questo intende accettare l’offerta nerazzurra. Per il Barcellona sono pronti 12 milioni di euro e potrebbe arrivare insieme ad Eriksen per completare la mediana per il presente e per il futuro.

LEGGI ANCHE >>> Prosegue la caccia al bomber: i nomi

LEGGI ANCHE >>> Marotta all’assalto dei parametri zero

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Florenzi nome caldo per Conte