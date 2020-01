Le ultime news Serie A mettono in evidenza il nome dell’arbitro che dirigerà Inter-Atalanta anticipo serale della diciannovesima giornata

Sono stati designati gli arbitri della diciannovesima nonché ultima giornata del girone d’andata di Serie A. L’anticipo serale di sabato, vale a dire Inter-Atalanta, è stato affidato a Gianluca Rocchi. L’esperto fischietto avrà come assistenti Carbone e Giallatini, Doveri il quarto uomo, Irrati e Vivenzi gli addetti al Var.

Inter-Atalanta, i precedenti di Rocchi con entrambe

In questa stagione, il 43enne della sezione di Firenze ha già diretto la squadra di Conte nel big match contro la Juventus del 6 ottobre scorso terminato 2-1 in favore della formazione di Sarri. I nerazzurri hanno comunque un bilancio positivo con lui: 15 vittorie, 13 pareggi e 7 ko. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Sarà la terza volta, invece, che arbitrerà l’undici di Gasperini, dopo la gara contro la Lazio all’Olimpico (3-3 il risultato finale) e quella a novembre contro la stessa Juve finita 1-3 per Dybala e compagni. Il bilancio degli orobici con il classe ’73 è di 6 pareggi, 10 successi e altrettanti ko.

