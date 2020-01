Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul possibile colpo Eriksen già in questa sessione di gennaio. Ecco la contropartita che potrebbe finire nell’affare col Tottenham

Eriksen potrebbe davvero approdare subito all’Inter. Secondo ‘Sky Sport’ l’agente del danese in scadenza a giugno è atteso in Italia, a Milano dove è possibile un nuovo e forse decisivo incontro con Beppe Marotta che sul tavolo ha messo una proposta allettante da circa 9-10 milioni di euro a stagione oltre che la garanzia di un ruolo da protagonista nel progetto sportivo targato Antonio Conte. I nerazzurri potrebbero anticipare il super colpo onde evitare una super asta coi top team stranieri, Real Madrid e PSG su tutti.

LEGGI ANCHE ->>> Eriksen sempre più vicino, lo United si defila dalla corsa

Calciomercato Inter, Eriksen subito: contropartita nell’affare col Tottenham

Il Tottenham preferisce cedere ora Eriksen perché altrimenti lo perderebbe a costo zero arrecando a sé stesso anche un bel danno sul piano dell’immagine. Il club inglese vuole però almeno 20-25 milioni di euro, una cifra che l’Inter potrebbe abbassare attraverso l’inserimento di una contropartita tecnica. Non di Godin, che pure piace molto a José Mourinho, ma Matias Vecino che è già tempo in orbita ‘Spurs‘.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato, arrivato il no di Young | Svolta in chiave Inter

Calciomercato Inter, la priorità rimane Vidal: le ultime

CLICCA QUI per le altre news sull’Inter, la cui priorità per questa finestra invernale resta Arturo Vidal. Ieri Marotta ha detto apertamente che è un obiettivo, facendo intendere che in casa nerazzurra c’è grossa fiducia circa la riuscita dell’operazione col Barcellona, ieri eliminato dall’Atletico Madrid in Supercoppa. Valverde ha schierato il cileno dal primo minuto, lanciando un ‘segnale’ di mercato negativo per l’Inter, che comunque ci proverà fino alla fine forte della volontà del calciatore – con cui c’è un accordo – di ricongiungersi con Conte a Milano. L’offerta per il suo cartellino potrebbe essere alzata fino a 15-18 milioni.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Vidal in stand-by: decisione dopo la Supercoppa di Spagna

Calciomercato Inter, Icardi vuole la Juventus | Ecco le contropartite