Calciomercato, arrivato il no di Young | Svolta in chiave Inter

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano ancora una volta su Young mettendo in evidenza il suo rifiuto alla proposta di rinnovo del Manchester United

Possibile svolta pro Inter per quanto riguarda l’affare Young. Secondo ‘Sky Sport’ il laterale mancino ha respinto la proposta di rinnovo fino al giugno 2021 formulatagli in queste ore dal Manchester United. Il motivo è molto semplice: l’inglese vuole trasferirsi in nerazzurro alla corte di Conte. Beppe Marotta, che lo ha già prenotato per luglio a costo zero, è al lavoro con intermediari per convincere i ‘Red Devils’ a lasciarlo partire in questa finestra di calciomercato dietro il pagamento di un piccolo indennizzo. In tal senso filtra ottimismo. Il 34enne è stato scelto dopo i tentativi falliti per Alonso e Acuna.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, Icardi vuola la Juventus | Ecco le contropartite

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, Politano al Milan | Ipotesi scambio!