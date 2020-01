Acuna, il terzino è stato messo fuori rosa dallo Sporting Lisbona

Inter, il terzino dello Sporting Lisbona Acuna è stato messo fuori rosa dopo aver avuto una dura discussione con il direttore sportivo del club Viana

INTER ACUNA AGGIORNAMENTO/ Il terzino dello Sporting Lisbona Acuna è stato messo fuori rosa. Dopo che il club portoghese non aveva accettato le offerte di mercato arrivate da diverse società europee comprese Inter e Napoli e non essersi visto adeguare, come promesso, il contratto, il calciatore è andato al muro contro muro e ha avuto una pesante discussione con il direttore sportivo Hugo Viana. Per il momento la formazione lusitana lo ha lasciato fuori per la sfida contro il Vitoria Setubal e con un comunicato ha parlato di un infortunio alla coscia destra, ma probabilmente sono i cosiddetti infortuni di facciata. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter

In questo momento la situazione appare insanabile e il rischio che il calciatore passi il resto della stagione a guardare i suoi compagni dalla tribuna, non è da escludere. Restiamo in attesa di vedere come si evolverà questa situazione da qui alla fine del calciomercato invernale e se una delle due parti, retrocederà dalle sue posizioni riuscendo a trovare il giusto compromesso.