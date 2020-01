Calciomercato Inter, affare Giroud | Lampard esce allo scoperto

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Olivier Giroud e sull’annuncio da Londra che lo avvicina ulteriormente ai nerazzurri. Ecco tutti i dettagli

L’Inter si avvicina moltissimo ad Olivier Giroud, il prescelto di Antonio Conte per il ruolo di vice a Romelu Lukaku. Ieri sera la dirigenza nerazzurra si è incontrata col suo entourage trovando un accordo di massima sulla base di un contratto di due anni e mezzo, ovverosia fino al giugno 2022. Di fatto Marotta e Ausilio esaudiscono le richieste del centravanti francese, al quale dovrebbe essere garantito un ingaggio importante di circa 6 milioni di euro. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

LEGGI ANCHE ->>> Le parole di Conte alla vigilia di Inter-Atalanta

Calciomercato Inter, Giroud in arrivo: l’annuncio di Lampard

Ci siamo per Giroud all’Inter, oggi in conferenza stampa il tecnico del Chelsea Frank Lampard ha praticamente mezzo ufficializzato la partenza del classe ’86 di Chambery: “Non necessariamente arriverà un suo sostituto nel caso in cui andasse via – le parole dell’inglese – Se la situazione si rivelerà giusta per tutti, in primis per noi, potrà lasciare il club. Si è comportato da grande professionista qui. Ancora non è stato fatto nulla comunque, credo che il suo agente abbia parlato con il club”. Marotta è al lavoro per far calare le pretese del Chelsea, che per il cartellino dell’attaccante ha chiesto 8-10 milioni di euro. I nerazzurri non vorrebbero andare oltre i 5 milioni.

LEGGI ANCHE ->>> Inter, ‘giallo’ Gabigol: le ultime sulla cessione del brasiliano

Calciomercato Inter, Llorente alternativa a Giroud: le ultime

L’alternativa concreta a Giroud, se saltasse a questo punto clamorosamente l’operazione col Chelsea, resta Fernando Llorente. Rumors parlano di un ritorno del Napoli su Politano, per cui non è da escludere del tutto il rilancio dell’ipotesi scambio tra l’esterno – finito nel mirino pure del Milan – e il centravanti basco che Conte conosce molto bene.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Serie A, designato l’arbitro di Inter-Atalanta

Calciomercato Inter, Icardi vuole la Juventus | Ecco le contropartite