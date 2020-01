Inter, la squadra di Conte campione d’inverno se la Juve non vince

Inter, questa sera la sfida dello stadio Olimpico tra Roma e Juventus decreterà chi tra la formazione di Maurizio Sarri e quella di Antonio Conte potrà fregiarsi del titolo di campione d’inverno

INTER CAMPIONE D'INVERNO AGGIORNAMENTO/ In questo momento sembrerebbe che Inter Juventus e Lazio dovrebbero giocarsi lo scudetto. Ma nello specifico Roma-Juventus di questa sera decreterà chi tra la formazione nerazzurra e quella bianconera, potrà fregiarsi del platonico, ma comunque importante per le statistiche, titolo di campione d'inverno. Vediamo come si evolverebbe la situazione in base al risultato dello stadio Olimpico: in caso di vittoria bianconera la formazione di Maurizio Sarri potrà fregiarsi di questo titolo, con 2 punti di vantaggio su quella di Antonio Conte. Viceversa in caso di pareggio tra le due squadre sarà la formazione milanese, in virtù della miglior differenza reti, a prendersi il suddetto titolo.