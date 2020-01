Nesta: “Per lo scudetto bisogna vedere cosa succederà più avanti”

Inter, l’ex giocatore ed ora allenatore del Frosinone Alessandro Nesta ha voluto dare un’opinione sulla lotta scudetto ricordando il campionato vinto con la maglia della Lazio nel 2000

INTER NESTA INTERVISTA/ L’ex difensore campione del Mondo con la nazionale di Marcello Lippi nel 2006 ed ora allenatore Alessandro Nesta, è stato intervistato da ‘Il Messaggero’ per avere un parere sulla lotta scudetto. Il tecnico è stato incontrato al termine della partita tra Lazio e Napoli, vinta dalla squadra di Simone Inzaghi per 1-0 grazie al clamoroso errore del portiere partenopeo Ospina che si è fatto rubare palla da Immobile, permettendogli di segnare il gol vittoria a 8 minuti dalla fine e vedendo questa Lazio, ha ricordato quella che con lui in campo vinse lo scudetto. Queste le sue dichiarazioni: “La nostra era una squadra veramente forte. Bisogna vedere cosa succederà più avanti, non solo per la Lazio, ma anche per Juventus e Inter“. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato | Gazzetta.it: “Accordo Inter-Eriksen”