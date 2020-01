Nuovo scambio a sorpresa: può partire Vecino

INTER VECINO SCAMBIO – Non Politano ma Vecino: a sorpresa, Inter e Milan potrebbero dare vita ad uno scambio di centrocampisti. Se in un primo momento il nome di Politano appariva come il nome principale per i rossoneri per rinforzarsi, in queste ultime ore prende quota la possibilità di arrivare all’uruguaiano per Kessie, giudicato come una possibile alternativa per la mediana nerazzurra. Lo riporta ‘Tuttosport’, specificando che i nerazzurri hanno provato a proporre Gagliardini e non l’uruguaiano.

LEGGI ANCHE >>> Che annuncio: c’è l’accordo

LEGGI ANCHE >>> L’agente è a Milano: si chiude

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Clamoroso scambio col Milan