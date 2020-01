Calciomercato Inter, tempo di saldi | Via per metà della clausola!

Marotta e Ausilio sono al lavoro in ottica calciomercato Inter per regalare rinforzi a Conte. Un obiettivo nerazzurro può arrivare a metà della clausola.

Sono ore decisive in casa Inter per quanto riguarda gli affari di calciomercato. Diverse trattative sembrano ormai ad un passo dall’andare in porto, come ad esempio lo scambio tra Politano e Spinazzola con la Roma. Inizialmente l’esterno offensivo nerazzurro pareva destinato ai ‘cugini’ del Milan, con i quali resta comunque i piedi un possibile affare che coinvolge i mediani Vecino da una parte e Kessie dall’altra. Proprio il reparto mediano è quello che, secondo il tecnico Antonio Conte, ha più bisogno di essere rinforzato. A tal proposito arriva una svolta inattesa per quanto riguarda un vecchio obiettivo di Marotta e Ausilio.

LEGGI ANCHE >>> Mercato Inter, altra esclusione! Conte può esultare

Calciomercato Inter, dall’Argentina: Almendra a metà prezzo

Il Boca Juniors pensa in grande per la stagione che sta per cominciare. Dopo un’annata di delusioni, gli ‘Xeneizes’ hanno deciso di affare la panchina a Miguel Angel Russo per ripartire ed hanno messo nel mirino giocatori come Guerrero e Carmona. Prima di poter acquistare, però, c’è bisogno di fare cassa con una cessione eccellente. E l’indiziato numero uno risponde al nome di Agustin Almendra, centrocampista classe 2000 nel giro della Nazionale Albiceleste Under 20. Da almeno un anno il suo nome è in orbita Inter e, stando ai media argentini, adesso il Boca Juniors sarebbe disposto a cederlo anche a metà del prezzo fissato per la sua clausola di rescissione da 30 milioni di dollari.

LEGGI ANCHE >>> Mercato Inter, litigio con Conte: cessione immediata

Calciomercato, da Roma e Napoli a Guardiola: folta concorrenza

Potersi aggiudicare un talento del calibro di Almendra per appena 13,5 milioni di euro fa gola a molti. Qualora l’Inter volesse affondare il colpo, lasciandolo magari in prestito al Boca fino a giugno o girandolo ad un club di media fascia per farlo ambientare in Serie A, dovrà battere la concorrenza di diversi. In Italia ci sono anche il Napoli e la Roma, mentre nel resto d’Europa bisogna fare i conti soprattutto con il Manchester City, il Manchester United, il Barcellona ed il Porto. Staremo a vedere.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, colpo di scena per Giroud

Calciomercato, annuncio in tv: “Va all’Inter a costo zero”