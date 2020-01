Young ancora escluso: il trasferimento a Milano è sempre più vicino

INTER YOUNG – Ashley Young è sempre più vicino a trasferirsi in nerazzurro. Nella sfida di FA Cup contro il Wolverhampton, l’esterno non farà parte dei convocati proprio in virtù dell’imminente trasferimento in nerazzurro. L’esperto nazionale inglese è atteso a Milano nei prossimi giorni e già da tempo si parla delle sue esclusioni da parte del tecnico del Manchester United Solskjaer. Lo stesso tecnico ne ha parlato in conferenza stampa, facendo intendere che la squadra che scenderà in campo sarà la stessa degli ultimi impegni, i quali hanno visto i ‘red devils’ scendere in campo senza il proprio capitano.

