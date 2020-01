Nerazzurri spiazzati: trattativa Giroud salta per colpa del Napoli

INTER GIROUD – Inter beffata: Giroud potrebbe non sbarcare a Milano. Nonostante un accordo di massima, il francese potrebbe decidere di sbarcare a Napoli e non a Milano. Le ultimissime che riporta ‘Tuttosport’ parlano di un blitz in extremis del club di DeLaurentiis che potrebbe dover sostituire Llorente, possibile partente a sorpresa verso Londra dove potrebbe clamorosamente ritornare a giocare per il Tottenham. Se così fosse, il francese, in scadenza di contratto col Chelsea, befferebbe l’Inter che l’ha seguito a lungo nel corso delle ultime settimane.

