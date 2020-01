Le ultime di calciomercato Inter mettono in risalto le dichiarazioni rilasciate da Marotta prima del match contro il Cagliari valevole per gli ottavi di Coppa Italia

Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di ‘Rai Sport’ prima del match di Coppa Italia contro il Cagliari. L’Ad nerazzurro ha così risposto alle domande in chiave calciomercato Inter: “Conferme sullo scambio Spinazzola-Politano? No, sono ipotesi alle quali assistiamo e con le quali conviviamo in questa finestra di gennaio che non è fatta di scelte ma di opportunità che si presentano – le parole di Marotta. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter – Sta alla società cogliere quelle migliori per alzare il valore di questo gruppo che ha già ottenuto soddisfazioni in termini di risultati. Se gli interisti possono segnare con l’arrivo di Eriksen, Vidal e Giroud? Il management deve puntare sempre in alto al di là dei sogni dei tifosi – ha risposto il CEO nerazzurro in conclusione – Bisogna sempre ottenere il massimo anche in fase di campagna acquisti e cessioni”

