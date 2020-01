Coppa Italia, ottavi di finale | L’arbitro di Inter-Cagliari

Le ultime news Coppa Italia si concentrano sul nome dell’arbitro che dirigerà la sfida Inter-Cagliari di scena domani sera al Meazza e valida per gli ottavi di finale

Sono stati designati gli arbitri degli ottavi di finale di Coppa Italia. La gara Inter-Cagliari, in programma domani sera allo stadio ‘Meazza’ di Milano, è stata affidata a Daniele Chiffi. Il 35enne fischietto della sezione di Padova sarà assistito da Paganessi e Imperiale, il quarto sarà Marini, gli addetti al Var Di Paolo e Lo Cicero. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Inter-Cagliari, i precedenti di Chiffi con entrambe

Chiffi ha arbitato i nerazzurri solo una volta in carriera, per la precisione il 26 ottobre scorso sempre a ‘San Siro’ nel match di Serie A con il Parma terminato 2-2. I sardi, invece, sono già stati diretti in cinque partite dal classe ’84: il bilancio è di 2 sconfitte, 1 vittoria e 1 pareggio.

